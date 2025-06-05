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Путин назначил Шувалова главой рабочей группы по институтам развития

Шувалов занял пост главы рабочей группы по координации институтов развития
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Указом президента РФ Владимира Путина руководитель госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов назначен главой рабочей группы по координации деятельности институтов развития, действующей в рамках Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Шувалов Игорь Иванович — председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (председатель специальной рабочей группы)», — говорится в документе.

Первый заместитель председателя «ВЭБ.РФ» Александр Браверман назначен ответственным секретарем этой рабочей группы.

До этого Путин утвердил указ, которым инициировал создание специальной рабочей группы Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Согласно документу, основная цель рабочей группы состоит в координации работы институтов развития. Это включает в себя согласование их целей и задач, а также координацию финансовых, интеллектуальных, организационных и других ресурсов.

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