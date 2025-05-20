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Вице-премьер РФ рассказал о новом нацпроекте по космосу

Мантуров: нацпроект по космосу сбалансирован с возможностями бюджета РФ
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Павел Лисицын/РИА Новости

Новый национальный проект по космосу амбициозен, но при этом сбалансирован с возможностями федерального бюджета РФ. Об этом в ходе стратегической сессии в правительстве рассказал вице-премьер Денис Мантуров, сообщается в Telegram-канале кабинета министров страны.

В заявлении уточняется, что новый национальный проект разрабатывает правительство РФ совместно с государственной корпорацией «Роскосмос». Он готовится по поручению президента Владимира Путина и должен будет охватить все важнейшие для страны направления. Среди них — создание программ изучения дальнего космоса и развертывание собственных многоспутниковых группировок различного назначения.

«По словам <...> Дениса Мантурова, невзирая на довольно высокую планку амбициозности нацпроекта, он сбалансирован с возможностями бюджета и бизнеса», — подчеркивается в публикации.

Также вице-премьер сообщил, что «Роскосмос» уже начал обсуждать с представителями бизнеса выполнение большинства задач, поставленных в рамках нового национального проекта. Как он сказал, в данном случае РФ следует примеру других космических держав, доказавших эффективность государственно-частного партнерства в этой сфере.

16 апреля Путин анонсировал скорое утверждение нового национального проекта по космосу. Он уточнил, что инициатива должна быть согласована в ближайшее время, чтобы власти при подготовке федерального бюджета до 2028 года могли обеспечить ее финансирование в полном объеме.

Ранее президент РФ призвал превратить космическую отрасль в флагман российской экономики.

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