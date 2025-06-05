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Российские бойцы сорвали флаг Украины со здания администрации Херсона

Mash: авиация РФ ударом КАБ сорвала флаг Украины со здания администрации Херсона
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Телеграм-канал «Администрация Херсонской области»

Вооруженные силы (ВС) России нанесли авиаудар по администрации подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) города Херсона. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Отмечается, что всю ночь и утро российские военнослужащие били по местам дислокации украинских военных и властей в Харькове, Сумах, Одессе и части Херсонской области, которая находится под контролем Киева.

На видео, снятом российским беспилотником, можно заметить взрывы после попадания корректируемых авиационных бомб (КАБ). Украинское издание «Страна.UA» также опубликовало в Telegram «надкусанный» фасад администрации Херсона. Вместе с тем в результате авиаудара со здания был сорван флаг Украины.

Херсонская область по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года, стала новым субъектом Российской Федерации. Часть региона, в том числе город Херсон, до сих остаются под контролем Украины. С 20 октября 2022 года в Херсонской области введено военное положение.

Ранее сообщалось, что в Херсоне преследуют пророссийских жителей.

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