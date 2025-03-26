Пашинян призвал армянский народ отказаться от Карабаха

Армянский народ больше не должен выступать за присоединение Карабаха к Армении. С таким призывом выступил премьер-министр страны Никол Пашинян в парламенте, пишет РИА Новости.

«Должен прямо сказать, что мы не должны продолжать карабахское движение», — заявил Пашинян.

Он добавил, что готов подписать с Азербайджаном соглашение о мире. Однако это желание, по словам премьера Армении, должно быть и у Азербайджана. Пашинян подчеркнул, что только совместными усилиями удастся достичь урегулирования конфликта. Он отметил, что Армения уже сделала Азербайджану предложение по срокам и месту подписания мирного соглашения. Кроме публичных заявлений это предложение также направлено по дипломатическим каналам.

Баку и Ереван при посредничестве РФ, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора в 2022 году. Стороны периодически обменивались мнениями по тексту этого документа.

В конце прошлого года глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что из 17 статей договора остались не согласованы только две.

13 марта Байрамов заявил, что Баку и Ереван завершили переговоры по тексту мирного договора. Он отметил, что Армения приняла предложения азербайджанской стороны касательно двух последних несогласованных пунктов. На следующем этапе Армения должна внести правки в свою конституцию, официально отказавшись таким образом от территориальных претензий к Азербайджану.

Ранее Пашинян сообщил, что Армения готова не размещать силы третьих стран на армяно-азербайджанской границе после ее делимитации.