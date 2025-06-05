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Кравцов раскрыл, чего не хватает школьным библиотекам в России

Минпросвещения РФ: в стране провели мониторинг всех школьных библиотек
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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Минпросвещения России провело мониторинг всех 39 тысяч школьных библиотек страны. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, передает РИА Новости.

«Он [мониторинг] проводился три месяца», — заявил министр.

Он уточнил, в мониторинге участвовали эксперты министерства.

Кравцов отметил, что в России есть потребность в качественной литературе.

5 июня в преддверии Дня русского языка президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. На заседании глава государства заявил, что в общественном пространстве России необходимо использовать кириллицу, а не «кашу из латиницы» и других символов.

Ранее Путин попросил ускорить разработку закона о языках народов России.

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