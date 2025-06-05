Опубликованы первые результаты ЕГЭ

На портале «Госуслуг» с 5 июня опубликованы результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории, литературе и химии. Об этом сообщает Минцифры РФ в официальном Telegram-канале.

«В среднем результаты появляются в течение 10 дней после экзамена, но иногда на обработку экзаменационных бланков требуется больше времени — до 14 дней»‎, — говорится в сообщении.

Как отмечается, результаты публикуют на следующий день после проверки.

В этом году более 712 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ. Основной период экзаменации стартовал 23 мая и продлится до 4 июля.

Период аттестации начался с экзаменов по истории, литературе и химии. Затем выпускники школ будут сдавать профильную и базовую математику.

До этого министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в этом году будут усилены меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ. Он подчеркнул, что будет сделано все, чтобы экзамены прошли «максимально безопасно, объективно».

Ранее в Рособрнадзоре рассказали о возможности пересдачи ЕГЭ.