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Наблюдатели направили более двухсот замечаний на проведение ЕГЭ по математике

Рособрнадзор: наблюдатели направили 242 замечания на проведение ЕГЭ по математике
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Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Родители-наблюдатели направили 242 замечания по проведению ЕГЭ по математике. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, передает ТАСС.

Экзамены по базовой и профильной математике прошли 27 мая.

«В этот день на участие в экзаменах было зарегистрировано свыше 641 тысячи человек. В экзаменационных пунктах присутствовало более 6,7 тысяч наблюдателей из числа родителей. Они направили 242 замечания», — говорится в сообщении.

В этом году более 712 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ. Основной период экзаменации стартовал 23 мая и продлится до 4 июля.

Период аттестации начался с экзаменов по истории, литературе и химии. Затем выпускники школ будут сдавать профильную и базовую математику.

До этого министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в этом году будут усилены меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ. Он подчеркнул, что будет сделано все, чтобы экзамены прошли «максимально безопасно, объективно».

Ранее в Рособрнадзоре рассказали о возможности пересдачи ЕГЭ.

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