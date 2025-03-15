Аналитики выяснили, сколько названий в Москве и Санкт-Петербурге написаны кириллицей

В феврале 2025 года Госдума в первом чтении одобрила закон об ограничении англицизмов. Согласно закону, вывески, указатели и другие информирующие надписи должны быть на государственном языке. Аналитики приложения Blink выяснили, какое количество названий в Москве и Санкт-Петербурге на сегодняшний день написано латиницей, а какое — кириллицей. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Так, около 76% названий всех объектов в Москве и 78% названий в Питере написаны на кириллице. Только латиницу в названии имеют лишь 20% объектов в Санкт-Петербурге и 21,5% в Москве.

Самое часто встречающееся название на кириллице в Москве — «Пятерочка», а в Питере — «Красное&Белое». На латинице самым популярным в обоих городах стало название «Ozon».

Наименования на русском и английском языках одновременно составляют примерно 1,9% от всех названий объектов в Санкт-Петербурге, в столице их количество едва превышает 2%. Самые популярные из них в Москве — «Суши Wok», «Азбука daily» и «ПЭК: Easyway». В Петербурге результаты похожи — в топ-3 названий на двух языка вошли «Суши Wok», «ПЭК: Easyway» и «Токио-City».

Кроме того, были найдены названия, состоящие только из цифр. В Москве заведений с такими названиями нашлось около 0,5%, а в Санкт-Петербурге — всего 0,1%. Самые популярные из них — аптека «36.6» и ювелирный магазин «585».

Кириллицу в названии используют 95% всех супермаркетов — это преимущественно сетевые магазины, а также точки с названием «Продукты».

Кириллицу использует большинство аптек — русскоязычных названий аптек в Москве в 43 раза больше, чем иностранных, а в Петербурге — в 105 раз.

Кафе в Петербурге в 1,8 раз чаще используют кириллицу в названии, а в Москве — в 1,4 раза.

Чаще всего латинские названия имеют пункты выдачи — в Москве пунктов с англоязычным названием в четыре раза больше, чем пунктов с названием на русском. А в Петербурге — в 4,7 раз больше.

Латиницей чаще называют магазины электронных сигарет и тату-салоны.

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