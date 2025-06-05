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Власти РФ рассматривают варианты поддержки 17 угольных компаний

Подкомиссия Минфина рассматривает возможность помощи 17 угольным компаниям
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Shutterstock

Новая подкомиссия, возглавляемая министром финансов РФ Антоном Силуановым, начала изучать возможность оказания адресной поддержки 17 угольным компаниям. Об этом сообщило Министерство энергетики по итогам заседания комиссии Госсовета РФ, посвященного теме «Энергетика», пишет ТАСС.

Вместе с тем, министр отметил, что подкомиссия уже активно рассматривает предоставление помощи предприятиям угольной отрасли.

Заместитель министра энергетики Дмитрий Исламов в своем выступлении сообщил, что многие компании, находящиеся в сложной финансовой ситуации, уже направили документы на рассмотрение.

Исламов также подчеркнул, что подкомиссия обладает полномочиями для внедрения более значительных мер поддержки, включая налоговые и страховые отсрочки на длительный срок и реструктуризацию долгов. Кроме того, предприятиям угольной отрасли могут быть предоставлены адресные субсидии, которые помогут сократить логистические расходы.

Подкомиссия по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики РФ была создана в конце мая в рамках работы по повышению устойчивости российской экономики в условиях действующих санкций.

21 мая заместитель главы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов сообщил, что по итогам первого квартала текущего года суммарный убыток угольной отрасли России превысил отметку в 70 млрд рублей.

Ранее Путин согласовал программу поддержки угольной отрасли.

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