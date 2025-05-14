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Путин согласовал программу поддержки угольной отрасли

Владимир Путин согласовал меры поддержки угольной отрасли России
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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин согласовал программу поддержки угольной отрасли, подготовленную Минэнерго. Об этом заявил замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов в ходе заседания комитета по энергетике в Госдуме, передает ТАСС.

«Причины кризиса угольной отрасли настолько сейчас глубокие, что мы подошли к остановке предприятий», — подчеркнул он.

По его словам, ситуация с ценами, вывозом, тарифами очень тяжелая. Российским властям и бизнесу предстоит проделать большую работу по запуску согласованных мер поддержки отрасли.

12 мая вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия обеспечена углем более чем на 500 лет. Он отметил, что производственные мощности страны уже сейчас позволяют наращивать добычу. Новак уточнил, что к 2050 году уровень потребления этого вида ископаемого топлива на внутреннем рынке составит до 230 миллионов тонн в год.

Ранее Россия предложила Индии меры для увеличения поставок угля.

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