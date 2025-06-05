В Воронежской области возобновили движение поездов «Таврия» и «Таврия Экспресс»

Движение поездов «Таврия» и «Таврия Экспресс», которое было приостановлено в Воронежской области, возобновлено. Об этом сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

В официальном сообщении организации говорится, что поезда уже начали курсировать.

Также в компании отметили, что на 13:55 по московскому времени пять поездов компании задерживаются. В частности, состав №007/008, который следует из Санкт-Петербурга в Севастополь, опаздывает более чем на четыре часа. Поезда №173/174 (Москва — Евпатория) и №91/92 (Москва — Севастополь) задерживаются более чем на три часа. Из Крыма также наблюдаются задержки более трех часов у поездов №17/18 и №27/28, следующих в Москву.

«Железнодорожники делают все возможное для сокращения опоздания поездов», — заключили в компании.

Взрыв на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области произошел утром 5 июня. Губернатор региона Александр Гусев рассказал, что из-за этого на участке железной дороги на юге Воронежской области были остановлены несколько поездов.

Ранее военкор Юрий Котенок прокомментировал взрыв на железной дороге в Воронежской области.