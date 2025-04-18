Возложившей цветы к памятнику Шевченко петербурженке дали почти три года колонии

Суд дал почти три года колонии петербурженке Дарье Козыревой, возложившей цветы к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

«Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Дарьи Козыревой, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.280.3 УК РФ (2 эпизода)», — говорится в сообщении.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев в исправительной колонии общего режима. Девушка свою вину не признала.

Девушка попала в СИЗО за возложение цветов к памятнику Шевченко в феврале 2024 года. Однако в декабре прокурор попросил изменить меру пресечения на запрет определенных действий. Сама Козырева и ее адвокат также просили изменить меру пресечения, установить запрет на общение только с участниками уголовного судопроизводства. В итоге суд изменил меру на запрет определенных действий.

15 декабря 2023 года на петербурженку составляли протокол о дискредитации армии за пост в соцсети «ВКонтакте», в котором она критиковала законы, связанные со спецоперацией на Украине. Второй протокол о дискредитации российской армии в отношении девушки составили после задержания 24 февраля 2024 года за наклеенный на памятник Шевченко плакат с фрагментом его стихотворения «Завещание».

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