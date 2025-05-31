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Возложившая цветы к памятнику Шевченко петербурженка наговорила на новую статью в суде

Суд зарегистрировал новое дело в отношении петербурженки Козыревой
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Shutterstock

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал новое дело в отношении жительницы города Дарьи Козыревой. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов.

«Из протокола следует, что 18 апреля 2025 года Козыревой в судебном заседании было предоставлено слово и в этом слове она и наговорила себе на ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (дискредитация Вооруженных сил РФ. — «Газета.Ru»). В последнем слове Козырева тоже отличилась высказываниями про войну, оккупацию и пр.» — говорится в сообщении.

В апреле суд назначил Козыревой наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев в исправительной колонии общего режима. Девушка свою вину не признала.

Девушка попала в СИЗО за возложение цветов к памятнику Шевченко в феврале 2024 года. Однако в декабре прокурор попросил изменить меру пресечения на запрет определенных действий. Сама Козырева и ее адвокат также просили изменить меру пресечения, установить запрет на общение только с участниками уголовного судопроизводства. В итоге суд изменил меру на запрет определенных действий.

Ранее в Санкт-Петербурге блокадницу оштрафовали за дискредитацию ВС РФ.

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