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Польша учредила день памяти жертв украинских националистов

Парламент Польши утвердил 11 июля днем памяти жертв ОУН и УПА
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Global Look Press

Сейм (нижняя палата парламента Польши) утвердил 11 июля Днем памяти о поляках — жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА (организация запрещена в России) (Организацией украинских националистов и Украинской повстанческой армией) на восточных землях Второй Польской Республики. Об этом сообщает ТАСС.

5 июня Сейм присвоил государственный статус Дню памяти о жертвах Волынской резни. Депутаты практически единогласно проголосовали за инициативу Польской крестьянской партии. Воздержался лишь один парламентарий из 436, принимавших участие в голосовании.

В январе бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Украина должна отказаться от культа Бандеры, если она хочет стать членом Европейского союза. По его словам, после «оранжевой революции» украинская элита сделала бандеризм своим идейным фундаментом. Экс-премьер отметил, что на Украине много памятников бандеровским преступникам, а также названий улиц и стадионов.

В декабре прошлого года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал провокацией размещение флагов УПА на польских бронетранспортерах Rosomak.

Ранее в Польше прошел митинг против украинских националистов.

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