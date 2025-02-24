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Во Вроцлаве прошел митинг против украинских националистов

TuWroclaw: во Вроцлаве прошла акция против присутствия националистов из «Азова»
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Александр Максименко/РИА Новости

Во Вроцлаве прошла акция протеста против украинских националистов из полка «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщает польское издание TuWroclaw.com.

По информации портала, митинг прошел на площади Епископа Нанкера перед зданием украинского. На месте собрались несколько сотен человек и в 14:00 часов (16:00 часов мск) двинулись в сторону Рыночной площади.

Отмечается, что в руках демонстранты несли польские флаги и плакаты с перечеркнутой символикой украинского националистического движения.

Несколько дней назад во Вроцлав прибыли представители полка «Азов», они были намерены принять участие в мероприятиях, посвященных третьей годовщине начала российско-украинского конфликта. Организатором мероприятия выступило украинское генконсульство. Однако сразу после завершения встречи здание консульства забросали яйцами и облили краской.

До этого суд в Донецкой народной республике заочно приговорил командира полка нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Дениса Прокопенко к 24 годам лишения свободы.

Ранее украинского олигарха Ахметова признали членом экстремистского объединения.

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