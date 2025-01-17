Бывший премьер Польши призвал Украину отказаться от культа Бандеры

Украина должна отказаться от культа националиста Степана Бандеры, если она хочет стать членом Европейского союза. Об этом в интервью изданию Rzeczpospolita заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.

«После «оранжевой революции» украинская элита сделала своим идейным фундаментом широко понимаемый бандеризм. На Украине полно памятников бандеровским преступникам, названий улиц, стадионов», — сказал экс-глава польского кабмина.

По его словам, культ Бандеры можно встретить в каждом украинском городе.

«А бандеризм — в самом синтетическом понятии — это была просто идея этнических чисток», — продолжил Миллер.

Также он заявил, что отказ Украины от бандеровской идеологии является одной из важных вещей для вступления страны в Евросоюз.

«С такой идеей, с таким национализмом Украине нечего искать в ЕС», — отметил бывший премьер.

Он добавил, что Украине необходимо «отрезать себя от идейного фундамента, которым является бандеровская концепция этнических чисток».

26 декабря 2024 года сообщалось, что в городе Славянске Донецкой народной республики, находящемся под контролем Украины, появились плакаты с Бандерой.

Бандера — пособник гитлеровцев, лидер «Организации украинских националистов» (ОУН). Он был одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН — «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в России).

Ранее Польша пообещала ускорить процесс вступления Украины в ЕС.