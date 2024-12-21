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Польша выразила протест Украине из-за флагов УПА на военной технике

Польша выразила протест Украине из-за флагов УПА на польских бронетранспортерах
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Michigan Army National Guard

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х назвал провокацией размещение флагов Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА) на польских бронетранспортерах Rosomak.

Он поручил в срочном порядке связаться с украинским атташе в Варшаве, чтобы прояснить эту ситуацию.

Украинская повстанческая армия (УПА) — подпольная украинская националистическая организация, которая была создана во времена Второй мировой войны. Ее целью провозглашалась независимость Украины от СССР, Польши и Германии.

13 декабря глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера заявил, что Варшава отвергает отправку войск на Украину, так как этот шаг мог бы быть воспринят как попытка раздела страны. На решение не посылать войска на территорию Украины также повлияли «исторические вопросы», отметил он. При этом Варшава отвергает обвинения в том, что Польша хочет оккупировать западную часть Украины, подчеркнул Сивера.

Ранее в Польше задали Зеленскому один вопрос по конфликту на Украине.

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