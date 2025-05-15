В Курской области задержали двух чиновников

СК по Курской области задержал двух чиновников по подозрению в коррупции

Курские следователи задержали начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации поселка Тим Курской области и главу одного из муниципальных образований этого района. Чиновники подозреваются в коррупционных преступлениях, сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета России.

По ее информации, первый подозреваемый в период с мая 2022 года по декабрь прошлого года получил взятку на сумму более 1 млн рублей от индивидуального предпринимателя за общее покровительство его деятельности со стороны должностного лица. Кроме того, чиновник предложил коммерческому лицу стать его посредником в передаче взятки в размере 100 тыс. рублей главе муниципального образования за помощь в заключении муниципальных контрактов на выполнение услуг и работ.

Второй подозреваемый получил взятку от индивидуального предпринимателя за содействие при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Речь идет об имуществе на сумму свыше 65 тыс. рублей.

«За те же незаконные действия фигурант требовал взятку в сумме 100 тысяч рублей», — добавили в пресс-службе.

12 мая временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что администрация региона подготовила список из более чем 70 чиновников, которые привлекались к уголовной ответственности или были освобождены от нее по нереабилитирующим причинам.

Ранее Хинштейн возмутился уровню коррупции в Курской области.