На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине постановили «дерусифицировать» более 180 населенных пунктов

Депутат Рады Лозинский: на Украине решили переименовать 184 населенных пункта
close
РИА Новости

Верховная рада Украины приняла постановление о переименовании более 180 населенных пунктов, названия которых не отвечают стандартам государственного языка. Об этом в своем Telegram-канале написал член парламента страны Роман Лозинский.

Он назвал принятые документы постановлениями «о дерусификации населенных пунктов».

«Сегодня на карте Украины произошло 184 изменения», — подчеркнул депутат.

По его словам, за реализацию инициативы проголосовали 257 парламентариев из 315.

В результате были переименованы населенные пункты в 14 украинских регионах. Среди них — Одесская, Хмельницкая, Полтавская, Киевская, Днепропетровская, Харьковская, Закарпатская, Кировоградская, Сумская, Волынская, Ивано-Франковская, Николаевская, Львовская и Тернопольская области.

10 апреля в министерстве культуры Украины заявили, что за последние 10 лет в стране были переименованы около тысячи населенных пунктов. Кроме того, были изменены названия 25 административных районов и 27 районов в городах. В ведомстве подчеркнули, что власти принимали соответствующие решения в рамках политики декоммунизации.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о переименовании 103 районных судов в стране.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами