На Украине постановили «дерусифицировать» более 180 населенных пунктов

Верховная рада Украины приняла постановление о переименовании более 180 населенных пунктов, названия которых не отвечают стандартам государственного языка. Об этом в своем Telegram-канале написал член парламента страны Роман Лозинский.

Он назвал принятые документы постановлениями «о дерусификации населенных пунктов».

«Сегодня на карте Украины произошло 184 изменения», — подчеркнул депутат.

По его словам, за реализацию инициативы проголосовали 257 парламентариев из 315.

В результате были переименованы населенные пункты в 14 украинских регионах. Среди них — Одесская, Хмельницкая, Полтавская, Киевская, Днепропетровская, Харьковская, Закарпатская, Кировоградская, Сумская, Волынская, Ивано-Франковская, Николаевская, Львовская и Тернопольская области.

10 апреля в министерстве культуры Украины заявили, что за последние 10 лет в стране были переименованы около тысячи населенных пунктов. Кроме того, были изменены названия 25 административных районов и 27 районов в городах. В ведомстве подчеркнули, что власти принимали соответствующие решения в рамках политики декоммунизации.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о переименовании 103 районных судов в стране.