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Зеленский подписал закон о переименовании судов на Украине

Зеленский подписал закон о переименовании судов в рамках декоммунизации
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переименовании 103 районных судов на Украине. Об этом в социальных сетях сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

«Никаких северодонецких, южноукраинских, октябрьских, первомайских, советских!» — написал он.

Больше всего судов переименуют в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. Например, в Николаевской области Октябрьский райсуд будет теперь называться Витовским, а Ленинский райсуд переименуют в Ингульский.

До этого сообщалось, что американский сервис Google не переименовал названия поселков в Крыму. Google Maps оставил российские названия населенных пунктов в Крыму, полученные в 1930–1940 годах.

На карте есть город Красноперекопск, который на Украине в 2023 году переименовали в Яны Капу. В неизмененном виде остались названия поселков Советское, Комсомольское, Октябрьское, Кировское, Орджоникидзе и Красногвардейское, переименованные Киевом на крымско-татарский лад.

Пользователи за пределами России также видят российские названия.

Ранее Google Maps переименовала дорогу в Германии в «улицу Гитлера».

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