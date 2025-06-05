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Редактора свердловской редакции Ura.ru отпустили из полиции

Редактора свердловской редакции Ura.ru отпустили из полиции после допроса
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Донат Сорокин/ТАСС

Редактора свердловской редакции издания Ura.ru Дениса Аллаярова отпустили из полиции после допроса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Георгия Краснова.

«Аллаяров — свидетель, уже на свободе, как и Бодров», — заявил он.

По его словам, еще одна задержанная сотрудница редакции в настоящее время находится на допросе.

До этого сообщалось, что задержанного сотрудника Ura.ru Сергея Бодрова отпустили после допроса. Он давал показания в качестве свидетеля.

Поводом для задержания трех сотрудников уральской редакции Ura.ru стало подозрение в незаконных действиях при проведении журналистских расследований. В ходе обыска следователи взломали телефон редактора Ura.ru Дениса Аллаярова. Мужчине заломили руки, чтобы забрать у него девайс.

В сообщении самого издания говорится, что следователи спросили у журналиста, зачем сотрудники агентства фотографируют, как идут на работу начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков и губернатор региона Денис Паслер.

Сотрудники Ura.ru отметили, что это расходится с юридическими основаниями для обыска в квартире Аллаярова и следственных действий в редакции. Обыски в екатеринбургской редакции длятся уже несколько часов. Сотрудники Следственного комитета сообщили, что ищут источники информации Ura.ru о криминальных событиях в Свердловской области.

Ранее сообщалось, что беременной сотруднице Ura.ru стало плохо во время обысков.

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Обыски в Ura.ru
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