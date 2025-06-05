Задержанного сотрудника Ura.ru отпустили после допроса

Задержанного сотрудника Ura.ru Сергея Бодрова отпустили после допроса. Об этом сообщает ТАСС.

Бодров давал показания в качестве свидетеля.

Поводом для задержания трех сотрудников уральской редакции Ura.ru стало подозрение в незаконных действиях при проведении журналистских расследований. В ходе обыска следователи взломали телефон редактора Ura.ru Дениса Аллаярова. Мужчине заломили руки, чтобы забрать у него девайс.

В сообщении самого издания говорится, что следователи спросили у журналиста, зачем сотрудники агентства фотографируют, как идут на работу начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков и губернатор региона Денис Паслер.

Сотрудники Ura.ru отметили, что это расходится с юридическими основаниями для обыска в квартире Аллаярова и следственных действий в редакции. Обыски в екатеринбургской редакции длятся уже несколько часов. Сотрудники Следственного комитета сообщили, что ищут источники информации Ura.ru о криминальных событиях в Свердловской области.

Ранее сообщалось, что беременной сотруднице Ura.ru стало плохо во время обысков.