«Локальные вспышки»: медики опровергли угрозу эпидемии из-за вируса Коксаки

Российские туристы в Турции стали массово жаловаться на заражение вирусом Коксаки, хотя местный минздрав сообщает о стабильной эпидемиологической ситуации. Обычно этот вирус встречается в странах с теплым климатом, а заражение им происходит бытовым путем. Несмотря на большое число россиян на турецких курортах, специалисты исключают риск того, что из-за их возвращения начнется эпидемия, отмечают специалисты в беседе с 360.ru.

Коксаки выражается в таких симптомах, как высокая температура, боль в горле, сыпь на руках, груди, лице, ногах, напомнил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков. Также больные чувствуют головную боль, слабость, сталкиваются с диареей, рвотой, жалуются на ломоту в теле и боль в животе.

В некоторых случаях возможны осложнения – такие, как энцефалит, менингит, плеврит, гепатит, судороги, предупредил Чумаков.

«Самое серьезное — миокардит, когда поражаются мышечные клетки сердца. Бывает серозный менингит — это воспаление мягкой мозговой оболочки серозного характера», — добавил ученый.

Что касается массового завоза россиян, то вспышки этого вируса обычно локальны – специалисты считают, что на сегодня угрозы эпидемии нет, отметил эксперт в сфере здравоохранения, врач общей практики Роман Фишкин. Он напомнил, что в прошлом году в столичном регионе и в Краснодарском крае отмечались случаи заражения, добавив отметив, что сегодня ситуация остается стабильной.

«Вирус, как всякий, хорошо изучен, его вспышки носят абсолютно локальный характер — например, в школах, в детских лагерях. Большинство взрослых имеют иммунитет, у детей болезнь чаще всего протекает легко», — подчеркнул врач.

Хотя гипотетически завозные случаи заражения Коксаки возможны, важно учитывать, что Роспотребнадзор на фоне тревожных сообщений усилил эпидемиологический контроль, заключил Фишкин.

До этого заслуженный врач России, академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал россиян отказаться от поездок в Турцию из-за вспышки Коксаки. Он подчеркнул, что это заболевание сопровождается сопутствующими тяжелыми диагнозами – асептическим менингитом, расстройством ЖКТ, бывает поражение сердца, плевры, печени, поджелудочной железы. При этом он не исключил, что вирус Коксаки может быть завезен в Россию вместе с импортными фруктами и овощами.

Ранее инфекционист оценила угрозу эпидемии из-за вспышки Коксаки в Турции.