В РАН допустили, что вирус Коксаки может попасть в РФ

Онищенко: вирус Коксаки могут завезти в Россию с овощами и фруктами

Вирус Коксаки может быть завезен в Россию вместе с импортными фруктами и овощами. Об этом ТАСС сообщил эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко.

«Риски подхватить его есть везде. Сейчас продукты, овощи будут завозиться [в Россию], мы же будем не только на свои надеяться. Вот с ними может приехать Коксаки», — сказал академик.

Онищенко добавил, что вирус Коксаки типа А поражает кожу, слизистые оболочки и вызывает геморрагический конъюнктивит. При этом тип B может дать осложнения на сердце, печень и поджелудочную железу, отметил эпидемиолог.

1 июня Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что туристы из Москвы заразились вирусом Коксаки в отеле на юге Турции. По его данным, заболели 15 россиян, среди них дети. У всех заразившихся одинаковые симптомы: рвота, диарея и сыпь.

Позже в минздраве Турции опровергли эту информацию, заявив, что в регионе ведется регулярный мониторинг заболеваемости ящуром, вызванным вирусом Коксаки, и нет ситуации, позволяющей предположить вспышку заболевания в школах и гостиницах.

Ранее российским туристам рекомендовали не ездить в Турцию.