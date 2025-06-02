На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Инфекционист оценила угрозу эпидемии из-за вспышки Коксаки в Турции

Инфекционист Мескина: возможная вспышка Коксаки в Турции связана с туристами
close
Евгений Биятов/РИА Новости

В сети появились сообщения о вспышке вируса Коксаки в турецком отеле. Этот вирус традиционно циркулирует в течение всего года, однако летом становится активнее на фоне большого числа отдыхающих, объяснила 360.ru руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ имени Владимирского, педиатр и инфекционист Елена Мескина.

Передается Коксаки чаще всего через какие-то общие предметы, пояснила специалист.

»[Болезнь] вообще круглогодично циркулирует, но, действительно, подъем в летнее время. Это связано с тем, что в туристическую зону приезжает большое количество путешественников, отдыхающих, которые концентрируются, контактируют», — пояснила инфекционист.

Среди первых основных симптомов она выделила лихорадку, рвоту, диарею и высыпания на коже, которые сохраняются до двух недель. При этом сам по себе вирус, по мнению врача, для людей не так опасен, но угрозу могут представлять осложнения и сопутствующие заболевания – например, менингит.

Отметим, что в интернете появилась информация о распространении вируса в отеле Sunlight Resort, однако местная отдыхающая сообщила изданию, что слухи появились на пустом месте. Туристка подчеркнула, что в Турции этот вирус давно считают сезонным и тревогу вызывает просто «по старой памяти».

«Никак это с антисанитарией не связано и не что-то ужасное. Панику раздувают просто на пустом месте», — заявила отдыхающая.

Напомним, о вспышке вируса в отеле сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, заболели 15 туристов, среди них дети. У всех заразившихся одинаковые симптомы: рвота, диарея и сыпь. Причем подчеркивается, что гостей отеля не предупредили о вспышке вируса.

Позднее в Минздраве Турции опровергли эту информацию, заявив, что в регионе ведется регулярный мониторинг заболеваемости ящуром, вызванным вирусом Коксаки, и нет ситуации, позволяющей предположить вспышку заболевания в школах и гостиницах. А Роспотребнадзор сообщил, что в России не зафиксировано случаев завоза вируса Коксаки. В ведомстве добавили, что эпидемиологическая обстановка в стране остается стабильной и находится под контролем после сообщений о массовых жалобах российских туристов на случаи заражения вирусом на юге Турции.

Ранее врач назвал главные правила по профилактике заражения «турецкой ветрянкой».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами