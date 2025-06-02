Инфекционист оценила угрозу эпидемии из-за вспышки Коксаки в Турции

В сети появились сообщения о вспышке вируса Коксаки в турецком отеле. Этот вирус традиционно циркулирует в течение всего года, однако летом становится активнее на фоне большого числа отдыхающих, объяснила 360.ru руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ имени Владимирского, педиатр и инфекционист Елена Мескина.

Передается Коксаки чаще всего через какие-то общие предметы, пояснила специалист.

»[Болезнь] вообще круглогодично циркулирует, но, действительно, подъем в летнее время. Это связано с тем, что в туристическую зону приезжает большое количество путешественников, отдыхающих, которые концентрируются, контактируют», — пояснила инфекционист.

Среди первых основных симптомов она выделила лихорадку, рвоту, диарею и высыпания на коже, которые сохраняются до двух недель. При этом сам по себе вирус, по мнению врача, для людей не так опасен, но угрозу могут представлять осложнения и сопутствующие заболевания – например, менингит.

Отметим, что в интернете появилась информация о распространении вируса в отеле Sunlight Resort, однако местная отдыхающая сообщила изданию, что слухи появились на пустом месте. Туристка подчеркнула, что в Турции этот вирус давно считают сезонным и тревогу вызывает просто «по старой памяти».

«Никак это с антисанитарией не связано и не что-то ужасное. Панику раздувают просто на пустом месте», — заявила отдыхающая.

Напомним, о вспышке вируса в отеле сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, заболели 15 туристов, среди них дети. У всех заразившихся одинаковые симптомы: рвота, диарея и сыпь. Причем подчеркивается, что гостей отеля не предупредили о вспышке вируса.

Позднее в Минздраве Турции опровергли эту информацию, заявив, что в регионе ведется регулярный мониторинг заболеваемости ящуром, вызванным вирусом Коксаки, и нет ситуации, позволяющей предположить вспышку заболевания в школах и гостиницах. А Роспотребнадзор сообщил, что в России не зафиксировано случаев завоза вируса Коксаки. В ведомстве добавили, что эпидемиологическая обстановка в стране остается стабильной и находится под контролем после сообщений о массовых жалобах российских туристов на случаи заражения вирусом на юге Турции.

Ранее врач назвал главные правила по профилактике заражения «турецкой ветрянкой».