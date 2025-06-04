«Поражает сердце и печень»: Онищенко раскрыл угрозу вспышки Коксаки в Турции

Вирус Коксаки, с которым российские туристы столкнулись на турецких курортах, является опасным заболеванием, поражающим внутренние органы человека. Подхватить его можно через воду, пищу или просто предметы быта, рассказал заслуженный врач России, академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Буду следовать своей традиции, отговаривая наших граждан от поездки в Турцию, — заявил эксперт. – Несмотря на то, что только начинается летний период отдыха, наши отдыхающие в Турции уже столкнулись с болезнью Коксаки».

В местах, где не обеспечиваются все необходимые профилактические нормы, вирус распространяется достаточно быстро, отметил Онищенко. По его словам, чаще всего Коксаки поражает детей в возрасте до десяти лет, которые еще не имеют достаточно крепкого иммунитета. Врач назвал очень тревожными сообщения о случаях заражения, подчеркнув, что это заболевание сопровождается сопутствующими тяжелыми диагнозами.

«Заболевание сопровождается асептическим менингитом, расстройством ЖКТ, бывает поражение сердца, плевры, печени, поджелудочной железы», — отметил врач, призвав пока воздержаться от поездок в Турцию.

Напомним, о вспышке вируса в отеле сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, заболели 15 туристов, среди них дети. У всех заразившихся одинаковые симптомы: рвота, диарея и сыпь. Причем подчеркивается, что гостей отеля не предупредили о вспышке вируса. Позже в Минздраве Турции опровергли эту информацию, заявив, что в регионе ведется регулярный мониторинг заболеваемости ящуром, вызванным вирусом Коксаки, и нет ситуации, позволяющей предположить вспышку заболевания в школах и гостиницах. При этом известно, что российским туристам рекомендовали не ездить в Турцию, так как приезжие туристы массово жалуются на симптомы болезни.

Ранее инфекционист оценила угрозу эпидемии из-за вспышки Коксаки в Турции.