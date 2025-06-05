Эксперт раскрыл смысл создания группировки по управлению БПЛА на орбите

«Роскосмос» сообщил о планах развернуть на орбите более 100 спутников для управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Это «суперкрутое решение» для сверхманевренных беспилотников, которое позволит создать альтернативу Starlink, объяснил 360.ru инженер-конструктор, создатель ударного FPV-дрона «Овод» Андрей Иванов.

Эксперт напомнил, что сегодня и российские военные, и противники используют Starlink, отметив, что это «достаточно болезненно». Обойтись без таких технологий нельзя, так как большая часть дронов проектируется изначально под работу спутниковой связи, отметил инженер. Он одобрил планы по выводу сотни спутников на орбиту, отметив, что это крайне важное и полезное решение.

«Для тихоходных или не сверхманевренных беспилотных воздушных судов решение суперкрутое, — подчеркнул инженер. — Там есть специфика небольшая — пинги, задержки определенные, переподключение между спутниками. Если у нас будет хотя бы близкая альтернатива, это очень круто».

По мнению Иванова, под представленное описание как раз подходит подобная система, причем это задача сразу с «двумя-тремя звездочками», так как ее реализация требует сложных инженерных решений.

«Я уверен, что компетенции для реализации этого есть. Хватило бы воли и прочих ресурсов», — подчеркнул эксперт.

Напомним, 3 июня глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что Россия развернет более 100 спутников для управления БПЛА. Он также отмечал, что проект по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки для широкополосной спутниковой связи «Рассвет» от российской аэрокосмической компании «Бюро 1440» станет российским ответом Starlink.

Кроме того, в марте сообщалось, что предприятие «Спутниковая система «Гонец», которое входит в «Роскосмос», разработало модем для передачи данных с орбиты на БПЛА, который уже прошел сертификацию.

Ранее стало известно, что МЧС будет искать «поджигателей» лесов через спутники.