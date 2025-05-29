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МЧС будет искать «поджигателей» лесов через спутники

МЧС РФ: виновников возникновения лесных пожаров будут искать через спутники
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Пресс-служба Авиалесоохраны

МЧС РФ планирует использовать спутники для поиска виновников возникновения лесных пожаров. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Отмечается, что спасатели уже эффективно используют космический мониторинг для заблаговременной оценки ситуации с лесными пожарами. Более 90% термических точек, выявленных из космоса, подтверждаются, и более 60% из них являются источниками лесных пожаров.

«С помощью космического мониторинга ведомство намеренно выявлять нарушителей противопожарного режима, по чьей вине произошли природные пожары», — говорится в сообщении.

Сегодня в распоряжении министерства есть четыре собственных станции приема космических снимков и две, работающих совместных с «Роскосмосом». Также в Якутске работает мобильный приемо-передающий комплекс.

До этого в Минприроды Забайкальского края сообщали, что по состоянию на 29 мая ликвидировали восемь пожаров на площади 58 тысяч гектаров в Читинском, Карымском, Нерчинско-Заводском, Тунгокоченском и Чернышевском округах.

Ранее бушующие в Забайкалье пожары сняли из космоса.

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