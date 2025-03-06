В России разработали спутниковый модем для БПЛА

Предприятие «Спутниковая система «Гонец», которое входит в Роскосмос, разработало модем для передачи данных с орбиты на беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

По словам гендиректора предприятия Андрея Манойло, модем уже прошел сертификацию, его серийное производство начнется в «самое ближайшее время». В режиме ожидания устройство потребляет в 10 раз меньше энергии, чем используемые до этого модемы.

На сегодняшний день новый модем является самым малогабаритным из российских абонентских устройств спутниковой связи. По размерам устройство чуть больше спичечного коробка — 52х62х10 мм.

Отмечается, что благодаря использованию спутниковых каналов на БПЛА расширяется зона контроля беспилотников, а также становится возможным гибридное управление.

В конце февраля Ульяновское Симбирское конструкторское бюро «Пиранья» объявило о разработке и успешном тестировании многофункционального дрона-ретранслятора «Сова-13», позиционируемого как аналог популярного китайского беспилотника DJI Mavic. Представители компании сообщили, что новинка предназначена для ведения разведки и обладает рядом ключевых преимуществ, выделяющих ее на фоне зарубежного аналога.

Ранее в России разработали систему навигации беспилотников точнее GPS.