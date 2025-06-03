В «Роскосмосе» анонсировали развертывание более 100 спутников для управления БПЛА

«Роскосмос»: Россия развернет более 100 спутников для управления БПЛА

РФ развернет более 100 спутников для управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде, передает РИА Новости.

«Развертывание спутниковой сети в интересах управления БАС (беспилотных авиационных систем — «Газета.Ru»), 102 + 1 КА (космический аппарат — «Газета.Ru»)», — говорится на слайде, который Баканов представил на презентации национального проекта по освоению космоса.

В марте предприятие «Спутниковая система «Гонец», которое входит в «Роскосмос», разработало модем для передачи данных с орбиты на БПЛА. По словам гендиректора предприятия Андрея Манойло, модем уже прошел сертификацию.

В апреле начальник отдела департамента «Роскосмоса» Иван Ревнивых заявил, что развертывание навигационных спутников нового поколения «Глонасс-К2» завершится к 2028 году. Он отметил, что всего планируется запустить более 10 аппаратов.

Ранее российская ракета вывела на орбиту Земли военные спутники.