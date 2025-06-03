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В «Роскосмосе» анонсировали развертывание более 100 спутников для управления БПЛА

«Роскосмос»: Россия развернет более 100 спутников для управления БПЛА
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РФ развернет более 100 спутников для управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде, передает РИА Новости.

«Развертывание спутниковой сети в интересах управления БАС (беспилотных авиационных систем — «Газета.Ru»), 102 + 1 КА (космический аппарат — «Газета.Ru»)», — говорится на слайде, который Баканов представил на презентации национального проекта по освоению космоса.

В марте предприятие «Спутниковая система «Гонец», которое входит в «Роскосмос», разработало модем для передачи данных с орбиты на БПЛА. По словам гендиректора предприятия Андрея Манойло, модем уже прошел сертификацию.

В апреле начальник отдела департамента «Роскосмоса» Иван Ревнивых заявил, что развертывание навигационных спутников нового поколения «Глонасс-К2» завершится к 2028 году. Он отметил, что всего планируется запустить более 10 аппаратов.

Ранее российская ракета вывела на орбиту Земли военные спутники.

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