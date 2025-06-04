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В Минобороны отчитались об ударах по объектам ВСУ за сутки

МО: ВС России нанесли удары по ЗРК IRIS-T и цехам по сборке дронов
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные уничтожили пусковую установку, радиолокационную станцию и кабину управления зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T немецкого производства. Об этом сообщило министерство обороны РФ в сводке за сутки.

В ведомстве уточнили, что Вооруженные силы (ВС) России задействовали для поражения целей оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ракетные войска и артиллерию.

Кроме того, удары нанесены по предприятию по производству топлива, цехам по сборке дронов и местам их хранения, складам боеприпасов, базе материально-технического обеспечения, а также пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 133 районах.

4 июня Минобороны показало видео уничтожения при помощи «Искандера» ЗРК IRIS-T ВСУ в Днепропетровской области.

До этого в подполье сравнили с вулканом зарево над портами в Одесской области после ударов РФ. Целями стали места разгрузки и хранения оружия, боеприпасов и топлива для ВСУ.

Ранее Зеленский оценил наступление ВС России.

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