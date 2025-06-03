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Общество
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Энергоснабжение пытаются восстановить в Запорожской и Херсонской областях

МЧС России восстанавливает энергоснабжение в Запорожской и Херсонской областях
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Shutterstock/Creative Cat Studio

Сотрудники МЧС России восстанавливают энергоснабжение в Запорожской и Херсонской областях, которое было нарушено после ночных атак на регионы. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В результате атак беспилотников ВСУ нарушились энерго- и водоснабжение жилых районов. В настоящее время предпринимаются меры по первоочередному обеспечению людей, развернут оперативный штаб. Восстанавливаются социально значимые объекты, а критически важные подключены к резервным источникам питания. В пострадавшие регионы дополнительно направлены генераторы, рассказали в ведомстве.

На помощь жителям этих регионов прибыли волонтеры, которые разворачивают в Мелитополе пункты выдачи питьевой воды, продуктов питания и средств личной гигиены. Там же жителям окажут необходимую информационную поддержку, добавили в ведомстве.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что более 220 тысяч жителей региона остались без электроснабжения из-за атак ВСУ.

Ранее в Херсонской области восстановили линию электроснабжения «Каховская – Дудчино».

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