На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в отдел полиции Екатеринбурга

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ провели обыски в отделе полиции №14
close
РИА Новости

Сотрудники УФСБ по Свердловской области и оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального главка МВД провели обыски в отделении полиции №14 Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Об этом сообщает ural.kp.ru со ссылкой на источники.

По данным издания, проверка была проведена также в отделе участковых уполномоченных. Как уточнил источник, силовики провели работу с начальником службы участковых уполномоченных, участковым и начальником отдела по вопросам миграции.

Другой собеседник ural.kp.ru заявил, что служебное расследование было начато после того, как задержанные во время рейда нелегальные мигранты сказали, что их «крышуют» сотрудники этого отдела полиции. Информация была передана в УФСБ.

В конце мая в главном управлении по вопросам миграции МВД России сообщили, что с начала 2025 года по итогам проверок российское гражданство не подтвердили у 1,3 тысячи иностранцев. В ведомстве уточнили, что, как правило, проверка проводится в случаях отсутствия сведений о приобретении российского гражданства лицом, получившим паспорт, а также информации, свидетельствующей о законности получения или прекращения гражданства России.

Ранее силовики устроили обыски в офисе компании Zenden.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами