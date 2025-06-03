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В результате атаки БПЛА часть Херсонской области осталась без электроснабжения

Сальдо: часть Херсонской области осталась без электроснабжения из-за атаки БПЛА
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Unsplash

Часть Херсонской области осталась без электроснабжения из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, осколками сбитых беспилотников повреждены две подстанции, одна из которых расположена в Геническом районе Херсонской области, другая — в Мелитопольском районе Запорожской области.

Сальдо уточнил, что электроснабжения лишились 150 населенных пунктов в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском округах, где проживают 104 тысячи человек. При этом все критические объекты подключили к резервным источникам питания.

Энергетики и сотрудники МЧС приступили к ликвидации последствий.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что регион полностью обесточен в результате атак со стороны украинской армии. Власти проводят оперативные совещания для решения возникших проблем.

Ранее военные РФ уничтожили украинский пункт управления БПЛА.

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