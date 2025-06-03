Сотни тысяч жителей Запорожья остались без света после атаки беспилотников

Балицкий: более 600 тыс. жителей Запорожья остались без света после атаки БПЛА

Свыше 600 тыс. абонентов в 457 поселениях Запорожской области остаются без света после аварийного отключения из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«В результате массированной атаки ударных БПЛА противника по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электроснабжения», — написал он.

Возникшие в результате атак возгорания ликвидировали, на месте работают энергетики. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, которые обеспечивают водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры.

«Есть все силы и средства для оперативной локализации сложившейся ситуации», — добавил Балицкий.

Ночью 3 июня Балицкий заявил, что в результате обстрелов со стороны украинской армии Запорожская область полностью обесточена.

Ранее Мелитополь атаковали 13 дронов ВСУ.