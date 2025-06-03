Хинштейн назвал цель организаторов терактов на мостах в РФ

Теракты на мостах в Курской и Брянской областях были совершены с целью запугать граждан. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Все это делалось с одной целью — запугать наш народ, подорвать общество. Но ничего из этого врагу не удастся», — написал Хинштейн.

Он уверен, что совершившие эти преступления люди спланировали подрывы так, чтобы под удар попали сотни мирных граждан.

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях произошло обрушение мостов. Следственный комитет завершил первоначальные следственные действия. В ведомстве заявили, что в обоих случаях это было умышленным подрывом. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье «Теракт».

3 июня в СК сообщили, что в результате подрыва мостов в двух регионах пострадали 113 человек, в том числе дети.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов усилят меры безопасности на мостах.