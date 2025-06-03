В ООН прокомментировали теракты в Курской и Брянской областях

Дюжаррик: ООН скорбит в связи с гибелью мирных людей в России и на Украине

Организация Объединенных Наций скорбит в связи с гибелью мирных людей в России и на Украине в ходе вооруженного конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика.

«Мы скорбим о гибели всех мирных жителей», — заявил Дюжаррик.

Так он прокомментировал вопрос о том, осуждает ли генсек ООН Антониу Гуттериш украинские теракты в Курской и Брянской областях.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что теракты на мостах в Курской и Брянской областях были совершены с целью запугать граждан.

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях произошло обрушение мостов. Следственный комитет завершил первоначальные следственные действия. В ведомстве заявили, что в обоих случаях это было умышленным подрывом. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье «Теракт».

Ранее сообщалось, что в ряде регионов усилят меры безопасности на мостах.