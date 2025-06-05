ТВ-ретранслятор поврежден в Ростовской области после атаки БПЛА

Слюсарь: ТВ-ретранслятор поврежден в Миллерово Ростовской области при атаке БПЛА

В Миллерово в Ростовской области в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получила металлоконструкция антенно-мачтового сооружения, ретранслирующего телесигнал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Трансляция нарушена», — написал он.

По словам главы Ростовской области, обломки беспилотника были обнаружены в Миллерово на улице им. Маршала Ефимова.

«Место их падения оцеплено, для их обезвреживания выехала саперная группа», — отметил врио губернатора.

Кроме того, в хуторе Сулин Миллеровского района повреждены семь автомобилей.

Слюсарь добавил, что в результате атаки никто не пострадал.

Ночью 5 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали Ростовскую область.

Утром 5 июня министерство обороны России сообщило, что дежурные средства ПВО уничтожили за ночь над Ростовской областью 15 украинских беспилотников.

Ранее в Кремле рассказали об атаке ВСУ на Крымский мост.