SHOT заявил об атаке беспилотников ВСУ на Ростовскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали Ростовскую область. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По словам горожан, звуки пролета беспилотников были слышны поздно вечером 4 июня в Миллеровском районе. Также в городе прогремело несколько взрывов, а в небе периодически были видны вспышки, отметили жители.

По данным SHOT, украинские войска пытаются ударить по аэродрому в Миллерово.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что за два часа российские средства ПВО сбили над регионами страны 29 вражеских беспилотников. По данным ведомства, БПЛА атаковали территорию России с 22:00 до полуночи 4 июня. В итоге над Белгородской областью ликвидировали 15 дронов, над Ростовской — 11, а над Воронежской — три.

27 мая временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе была отражена атака беспилотников. По информации, поступившей от экстренных служб, пострадавших и разрушений нет.

Ранее в Кремле рассказали об атаке ВСУ на Крымский мост.