На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны раскрыло число сбитых над Россией беспилотников за ночь

Минобороны РФ: силы ПВО за ночь уничтожили 30 БПЛА ВСУ над регионами России
close
Shutterstock

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщило министерство обороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 30 украинских БПЛА самолетного типа», — сказали в российском оборонном ведомстве.

Там уточнили, что 15 дронов были уничтожены над территорией Ростовской области, 11 беспилотников сбили над Крымом, два — в Белгородской области, по одному — над территориями Курской и Московской областей.

В ночь на 5 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что системы ПВО уничтожили несколько беспилотников над территорией одного из районов региона.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что ВСУ с помощью беспилотников атаковали Ростовскую область. По данным SHOT, украинские войска пытались ударить по аэродрому в Миллерово.

Ранее в Кремле рассказали об атаке ВСУ на Крымский мост.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами