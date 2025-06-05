Минобороны раскрыло число сбитых над Россией беспилотников за ночь

Минобороны РФ: силы ПВО за ночь уничтожили 30 БПЛА ВСУ над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщило министерство обороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 30 украинских БПЛА самолетного типа», — сказали в российском оборонном ведомстве.

Там уточнили, что 15 дронов были уничтожены над территорией Ростовской области, 11 беспилотников сбили над Крымом, два — в Белгородской области, по одному — над территориями Курской и Московской областей.

В ночь на 5 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что системы ПВО уничтожили несколько беспилотников над территорией одного из районов региона.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что ВСУ с помощью беспилотников атаковали Ростовскую область. По данным SHOT, украинские войска пытались ударить по аэродрому в Миллерово.

Ранее в Кремле рассказали об атаке ВСУ на Крымский мост.