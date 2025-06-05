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Родителей топтавших флаг в Обнинске школьников лишат гражданства РФ

ТАСС: семьи подростков, топтавших флаг в Обнинске, лишат гражданства
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Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

Семьи детей, которые осквернили георгиевскую ленту в Обнинске, лишат гражданства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренней политики Калужской области Олега Калугина.

По его словам, мигранты получили паспорта России недавно. На данный момент семьи находятся не на территории РФ. В случае, если не лишить их гражданства, они могут без каких-либо проблем вернуться в другой регион. Поэтому важно завершить все юридические процедуры.

«Наш губернатор по этому поводу совершенно четко высказался — прекращение гражданства, этим занимается региональное управление Следственного комитета», – рассказал он.

Инцидент, после которого на семьи обратили внимание, произошел в начале мая. Двое подростков растоптали флаг с георгиевской лентой, который был размещен на одном из домов.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Следователи также организовали проверку, чтобы выяснить, законно ли родители школьников получили гражданство.

Ранее неизвестные осквернили мемориал «Ополченцам» в Петербурге.

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