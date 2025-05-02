Неизвестные осквернили мемориал «Ополченцам» в Петербурге

На мемориале в память участников народного ополчения в Пушкине оставили надпись

На юге Санкт-Петербурга вандалы испортили памятник, посвященный участникам ополчения. Об этом стало известно 78.ru.

Оскорбительная надпись появилась на мемориале «Ополченцам» в Пушкине утром 1 мая. По данным «Фонтанки», неизвестные оставили на сооружении «злые слова о президенте», крамолу быстро устранили. Автора работы разыскивают, возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.

Как сообщается, поврежденный памятник является одним из 80 сооружений, входящих в мемориальный комплекс «Зеленый пояс Славы». Они были установлены в 1960-1980 годах на рубежах битвы за Ленинград.

Накануне в Приморском крае на стелу рядом с памятником советским воинам нанесли знак «Z», глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон предупредил вандалов об уголовной ответственности за осквернение памятников. Также он обратился к местным жителям, призвав людей сообщать в правоохранительные органы, если они стали свидетелями хулиганских действий.

Ранее неизвестные закрасили портреты ветеранов черной краской на мемориале в Якутии.