В российском регионе разрешили эвтаназию бездомных животных

Власти Хабаровского края разрешили усыплять бездомных животных. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации региона.

Согласно документу, эвтаназия может проводиться в том случае, если животному не смогли найти нового владельца. Также подобная мера может быть применена, если питомец нанес серьезный вред здоровью человека или при обнаружении стай из четырех и более животных, представляющих опасность.

Помимо этого, в регионе ввели обязательную регистрацию домашних животных. Это необходимо для фиксации ответственных за питомцев.

В октябре прошлого года первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что разрешение усыплять бездомных животных никогда не примут на федеральном уровне. Депутат отметил, что абсолютное большинство российских регионов решают проблемы с бездомными животными без применения таких радикальных мер.

Ранее зоозащитница объяснила, почему эвтаназия не решит проблему бездомных животных.