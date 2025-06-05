По делу о хищении у Минобороны арестован новый фигурант

Новый фигурант появился в уголовном деле главы «Военторга» Владимира Павлова, обвиняемого в хищении 400 млн рублей при выполнении госконтрактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В публикации отмечается, что он был арестован 3 сентября 2024 года.

Подчеркивается, что обвиняемый предприниматель находится под домашним арестом.

В августе прошлого года Мещанский суд Москвы арестовал генерального директора «Военторга» Владимира Павлова по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России. По данным следствия, в период с 2019 по 2022 год руководитель и сотрудники компании совместно с другими участниками мошеннической схемы в рамках исполнения государственных контрактов поставили министерству обороны РФ товары общей стоимостью 625 млн рублей.

2 июня министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы два новых иска к АО «Военторг» с требованиями взыскать с компании свыше 134 тыс. рублей.

Ранее у гендиректора «Военторга» нашли особняк на Рублевке за сотни миллионов рублей.