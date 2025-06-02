ТАСС: Минобороны подало два новых иска к «Военторгу» на сумму 134 тысячи рублей

Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы два новых иска к АО «Военторг» с требованиями взыскать с компании свыше 134 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Совокупная сумма исковых требований от истца в лице министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице АО «Военторг» составляет 134 тыс. 481 рублей», — сказали в инстанции.

Там уточнили, что иски были поданы 26 и 28 мая соответственно.

10 мая Арбитражный суд Москвы получил от Министерства обороны РФ ряд исков к АО «Военторг» на общую сумму почти 4 млн руб.

В августе прошлого года Мещанский суд Москвы арестовал генерального директора «Военторга» Владимира Павлова по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России. По данным следствия, в период с 2019 по 2022 год руководитель и сотрудники компании совместно с другими участниками мошеннической схемы в рамках исполнения государственных контрактов поставили министерству обороны РФ товары общей стоимостью 625 млн рублей.

Ранее у гендиректора «Военторга» нашли особняк на Рублевке за сотни миллионов рублей.