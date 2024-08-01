Главу «Военторга» арестовали по делу о хищении у Минобороны

Столичный Мещанский суд арестовал руководителя «Военторга» Владимира Павлова по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ходатайство следователя суд решил удовлетворить. Избрать в отношении Павлова заключение под стражу», — огласила решение судья Елена Каракешишева.

В результате арест Павлова продлится минимум до 30 сентября и может быть продлен в будущем. Сам руководитель компании на суде свою вину не признал. При этом он заявил о готовности сотрудничать со следствием.

До этого официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция задержала руководителя «Военторга». Помимо Павлова, в деле имеются и другие фигуранты.

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о хищении из федерального бюджета в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд министерства обороны.

По версии следователей, общая сумма похищенного в результате завышения цены товаров составила свыше 400 млн руб.

1 августа Павлова доставили в Мещанский суд Москвы. Судья отказалась рассматривать в закрытом режиме вопрос о его аресте.

Ранее у гендиректора «Военторга» нашли особняк на Рублевке за сотни млн рублей.