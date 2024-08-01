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У гендиректора «Военторга» нашли особняк на Рублевке за сотни млн рублей

SHOT: за гендиректором «Военторга» Павловым числится особняк за 300 млн рублей

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Задержанный гендиректор «Военторга» Владимир Павлов является владельцем особняка на Рублевке, который оценивают в 300 млн руб. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В SHOT утверждают, что фигурант дела о хищениях у Минобороны «любил закатывать шумные вечеринки» в особняке, а в качестве сувенира для гостей раздавал газету, на которой Павлова в образе младенца держит космонавт Юрий Гагарин.

Также Павлов, согласно публикации, являлся совладельцем банкетного зала «Консул», расположенного в здании Дипломатической академии МИД России на Остоженке.

По данным канала, 67-летний Павлов также входил в число руководителей гостиничного комплекса «Славянка».

При этом «Военторг» Павлов возглавляет последние 12 лет. О своих доходах он не отчитывался публично, так как не считался чиновником.

В МВД сообщали о задержании главы «Военторга» вместе с сообщником, но не указывали конкретных имен и фамилий. По версии следствия, в 2019 году фигуранты завысили сумму контрактов для Минобороны на 400 млн руб.

Следователи ведомства направили в Мещанский районный суд города Москвы ходатайство об аресте всех фигурантов.

Согласно Уголовному кодексу, руководителю «Военторга» грозит до 10 лет лишения свободы. Мера пресечения может быть и более жесткой, если в деле появятся новые эпизоды.

По неофициальным данным, министерство обороны России будет признано потерпевшей стороной в рамках уголовного дела.

Ранее стало известно, что следователи рассказали в суде по делу против Павлова.

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