В Чите вспыхнул мусорный полигон

В Чите загорелся полигон твердых бытовых отходов на площади в 2 тыс. кв. м. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

Как отметили в ведомстве, с огнем борются 82 человека и 18 единиц техники. Тушение огня осложняет сильный ветер, порывы которого достигают до 25-30 м/с.

В конце апреля пожар произошел на полигоне твердых бытовых отходов в Городецком округе Нижегородской области. Возгорание было зафиксировано в ночь на 27 апреля. К утру огонь распространился на площади около 20 тыс. квадратных метров, заявил глава района Александр Мудров. В округе был создан муниципальный штаб для контроля ситуации на полигоне.

В том числе специалистам поручили установить причины и обстоятельства произошедшего. В сентябре 2024 года в области был похожий пожар: тогда огонь распространился на 35 тыс. квадратных метров, но сотрудникам экстренных служб удалось справиться с огнем.

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