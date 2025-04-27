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В Нижегородской области загорелся мусорный полигон

Возгорание произошло на полигоне ТБО в Городецком округе Нижегородской области
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Telegram-канал «Глава Городецкого округа Александр Мудров»

Пожар произошел на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в Городецком округе Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава района Александр Мудров.

Он рассказал, что возгорание было зафиксировано в ночь на 27 апреля. К утру огонь распространился на площади около 20 тыс. квадратных метров.

«Горят карты №2 и №3. На месте действуют пожарные службы и техника регионального оператора [по обращению с ТБО]», — говорится в заявлении.

По словам Мудрова, в округе был создан муниципальный штаб для контроля ситуации на полигоне. В том числе специалистам предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

В сентябре 2024 года на полигоне ТБО в Городецком округе Нижегородской области уже происходило возгорание. Тогда его площадь составила 35 тыс. квадратных метров, тем не менее сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать пожар.

Полигон находится недалеко от населенного пункта Скородум. Как рассказал Мудров, объект принадлежит региональному оператору по обращению с ТБО.

Ранее в Московской области произошел пожар на мусорном полигоне «Тимохово».

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