Пьяный краснодарец из мести поджег дом бывшей жены

В Краснодаре полицейские задержали подозреваемого в поджоге частного дома, злоумышленник решил отомстить бывшей жене и устроил пожар. Об этом сообщает городское управление МВД.

В правоохранительные органы обратилась жительница Краснодара, женщина сообщила, что пока она была в отъезде, неизвестные злоумышленники устроили пожар в ее доме. Огонь повредил кровлю и пристройку. Пострадавшая также рассказала полицейским, что перед отъездом поссорилась с бывшим мужем.

51-летнего подозреваемого в поджоге задержали. Пенсионер признался, что в один из дней крепко выпил и из мести решил поджечь мусор на участке бывшей жены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, краснодарцу может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что на Алтае пенсионер пытался сжечь соседа и получил три года колонии. 70-летний обвиняемый часто ссорился со своим соседом. В один из дней он решил отомстить ему за старые обиды, пришел в гараж к соседу, облил его бензином и бросил в мужчину горящую спичку. Потерпевший выбил у нападавшего коробок из рук, скрутил его и вызвал полицию. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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